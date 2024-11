Dramma a Cosenza, dove un neonato di appena 22 giorni è morto nella sua culla. La tragedia è avvenuta nell'abitazione del piccolo, in via Gergeri, quartiere periferico della città .

Inutili i tentativi di rianimare il neonato. Sul posto è intervenuto il 118 ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Secondo i sanitari si è trattato di una caso legato alla sindrome di morte in culla che riguarda i neonati di età inferiore all’anno. La sindrome ha un nome preciso (Sids - sindrome della morte improvvisa del lattante) e indica casi di decesso improvviso e inspiegabile di neonati.