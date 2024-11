La tragedia si è consumata nel giro di pochi istanti nella piscina di una struttura turistica situata allo scalo di Torano Castello, nel Cosentino. Un ragazzo di 17 anni, Gabriel Cazaciuc, è morto annegato poco dopo le 14. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si era appena gettato in acqua, è andato giù e non è più risalito. Era insieme ad alcuni amici. Secondo le testimonianze acquisite dai carabinieri della compagnia di Rende, giunti sul posto agli ordini del capitano Maieli, insieme ai militari della locale stazione, il bagnino è intervenuto tempestivamente per tirare il giovane fuori dall’acqua. I gestori dell’albergo hanno subito allertato il 118, sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto si è appreso il ragazzo, di nazionalità rumena, residente da qualche anno con la madre a Torano, questa mattina si era recato a scuola, all’istituto industriale di Bisignano. All’uscita aveva preso il pullman ed era andato direttamente all’Hotel. Sgomento tra amici, conoscenti e compagni di scuola. Il sostituto procuratore di turno, Giuseppe Cava, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

