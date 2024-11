Arrestato un uomo mentre cedeva sostanze stupefacenti sulla spiaggia a Scalea. In diversa operazione fermato 33enne responsabile di aggressione

Intensificati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto il litorale dell'alto tirreno cosentino per la giornata del 15 agosto. L'obiettivo dei controlli è stato quello di assicurare massima sicurezza ai turisti che hanno raggiunto la costa per le vacanze d'agosto. Alle pattuglie che quotidianamente sorvegliano il territorio si sono aggiunti i Carabinieri del 14° Battaglione Calabria coordinati dalla centrale operativa di Scalea, con specifiche attivita' nei pressi degli obiettivi sensibili gia' vigilati nell'ambito del controlli ordinari: stazioni ferroviarie e discoteche, lidi balneari e luoghi di aggregazione giovanile.

Droga sulla spiaggia

Nell'ambito della repressione allo spaccio di droga, i militari hanno arrestato un uomo di 42 anni, originario di Roma sorpreso mentre cedeva alcune dosi di stupefacente sulla spiaggia a Scalea in località Ajnella. I carabinieri hanno anche segnalato 12 gli assuntori di stupefacente. Durante i controlli su strada i Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo hanno rintracciato un uomo di 39 anni che e' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

!banner!

Aggressione e accoltellamento

Identificato e fermato un uomo di 33 anni responsabile di un accoltellamento ai danni di ragazzi del posto. Al termine di una lite per futili motivi in evidente stato di ebbrezza alcolica, si e' procurato un coltello e ha aggredito i giovani che sono riusciti a immobilizzarlo e a chiamare i Carabinieri della Stazione di Santa Maria del Cedro. Trasportati presso il pronto soccorso le vittime hanno riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. I Carabinieri di Scalea hanno fermato e denunciato un turista campano, di 51 anni, ritenuto responsabile di un furto in abitazione a Scalea.(AGI)