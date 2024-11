Cresce la preoccupazione tra i cittadini della fascia ionica soveratese dovuta alla presenza di cinghiali in maniera particolare nelle aree urbane. Sono ormai quotidiane le segnalazioni sui social con tanto di foto e video che dimostrano la presenza costante di branchi di cinghiali, soprattutto nei comuni di Montepaone e Soverato suscitando nei residenti una certa apprensione se si considera che spesso intere famiglie di cinghiali vengono avvistate anche in orari diurni in prossimità di scuole e abitazioni fino, a raggiungere il lungomare. Un pericolo per l’incolumità delle persone, degli automobilisti e degli agricoltori.