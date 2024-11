“La nostra Paola presto tornerà a casa. Insieme alla famiglia di Paola un grazie veramente a tutti voi che avete mostrato tanto interesse per la nostra Paola da tante zone d'Italia”. Don Pasquale Rosano affida a Facebook l’annuncio del ritrovamento della 37enne di Pizzo Paola Liotti, così come aveva affidato nei giorni scorsi un accorato appello corredato da una foto della giovane per far si che la stessa venisse ritrovata. Della donna, che soffre di problemi psichici, si erano perse le tracce nella serata del 6 ottobre scorso e la Prefettura di Vibo, in seguito alla denuncia da parte dei familiari, aveva prontamente attivato il Piano provinciale persone scomparse. La donna sarebbe stata rintracciata a poche ore di distanza alla stazione Termini di Roma, identificata dalla Polizia Ferroviaria proprio sulla base delle indicazioni diramate nell’ambito del dispositivo di ricerca. La stessa verserebbe in buone condizioni di salute e si sarebbe già messa in contatto con i suoi familiari.