Si chiama Aristide Vercillo Martino ed è il nuovo amministratore unico di Ferrovie della Calabria.

All’assemblea dei soci hanno partecipato: Enrico Parise revisore unico della società e l’assessore ai trasporti Domenica Catalfamo, in rappresentanza della Regione Calabria come socio unico di Ferrovie della Calabria Srl. La seduta è stata convocata d’urgenza in quanto gli adempimenti erano indifferibili per garantire l’espletamento regolare del servizio pubblico.

«La scelta - si legge in una nota - è stata effettuata nel segno della continuità del lavoro di sviluppo e consolidamento dell’azienda, avviato dal compianto Antonio Parente, scomparso prematuramente nei giorni scorsi».