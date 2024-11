E' passato un mese dalla tragedia delle Gole del Raganello in cui morirono dieci persone travolte da un'onda di piena e la comunità di Civita, il centro in cui si verificò la tragedia, si è ritrovato per celebrare una giornata a ricordo delle vittime. «Vogliamo ricordare chi non c'è più - ha detto il sindaco, Alessandro Tocci - e di comune accordo con il nostro parroco e l'Eparca della Diocesi di rito greco bizantino abbiamo deciso di dedicare l'intera giornata alla memoria, alla fede e alla speranza affinché cose del genere non accadano mai più».

«È doveroso - ha detto, durante la funzione, l'eparca mons. Donato Oliverio - vivere il dolore. Lo viviamo e lo facciamo nostro il dolore dei familiari offrendo loro la nostra vicinanza fatta di preghiera. Ci dia forza e consolazione la fede in Dio». Alla commemorazione, cui ha fatto seguito una fiaccolata, sono intervenuti anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ed il prefetto di Cosenza, Paola Galeone.

