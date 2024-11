Il documento è stato firmato, questa mattina, del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella

Catanzaro - La prefettura di Catanzaro ha emesso, questa mattina, un decreto di estinzione per la Fondazione Campanella. Il documento firmato dal prefetto Latella, è stato inviato al presidente del Tribunale di Catanzaro, al presidente della fondazione Campanella Paolo Falzea, al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e al Rettore della Magna Graecia Aldo Quattrone.



Nel documento si legge che in data 23 febbraio 2015, è stato adottato il decreto n. 17254, "con il quale questa Prefettura ha accertato l'impossibilità, per la Fondazione, di raggiungere lo scopo per il conseguimento del quale l'ente era stato costituito". Causa, questa, si legge ancora nel decreto della Prefettura, "di estinzione della personalità giuridica disciplinata dal codice civile all'articolo 27".