Sono tre le persone rimaste ferite in una esplosione verificatasi questa mattina a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe avvenuta a seguito di una fuga di gas durante alcune attività di manutenzione all'interno di una abitazione. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Soverato e del comando provinciale di Catanzaro per sedare il rogo.

Sono tre i feriti nello scoppio: due uomini in condizioni più serie che hanno riportato ustioni, mentre una donna è ferita ma cosciente. Tutti e tre sono state affidati al personale del 118 e trasportati in ospedale. I carabinieri della compagnia di Soverato sono già sul posto per eseguire i rilievi del caso e avviare le indagini.