Sono due i maxi schermi che stanno allestendo in piazza Duomo per i funerali. Gli schermi permettano a tutti i cittadini in piazza di vedere la funzione. Ancora è da capire quale sarà la capienza della piazza, anche se il Comune ha proposto un limite di 20mila persone come nella gestione dei concerti e questo sembra essere l'orientamento. Piazza Duomo sarà transennata a partire dalle 10 del mattino. Il feretro di Silvio Berlusconi sosterà sul sagrato del Duomo prima di entrare. L'ingresso delle autorità è previsto tra le 14:30 e le 15. La famiglia dell'ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale mentre le autorità saranno a sinistra. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che parteciperanno.

I grandi assenti

Fra le circa 1.800 personalità che siederanno nel duomo di Milano per il funerale di Silvio Berlusconi dovrebbero essere presenti, a quanto apprende l'Ansa, fra gli altri l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il premier ungherese Viktor Orban. Parteciperanno alla cerimonia anche diversi ministri degli Esteri ed ambasciatori oltre al presidente del Ppe Manfred Weber.La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parteciperà domani ai funerali. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte invece non ci sarà. Il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ha già confermato la sua presenza. E anche il leader di Azione Carlo Calenda. Tra gli assenti nel fronte delle opposizioni, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Alle esequie di Silvio Berlusconi sarà presente anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, con il gonfalone della città. Ci sarà anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti con il Gonfalone della Provincia autonoma.