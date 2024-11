Operazione della polizia. In manette un giovane di 31 anni, Bruno Veneziano. Arrestati per resistenza i suoi due fratelli, Francesco e Gianluca

CATANZARO - Un fermo e due arresti in flagranza: è il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia che ha portato ad individuare l'autore di un furto nel supermercato Eurospar di via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a bloccare i suoi fratelli che hanno tentato di impedire che il congiunto fosse portato in Questura. Indagando sul furto nel supermercato, gli agenti della squadra mobile e quelli delle volanti hanno individuato Bruno Veneziano, di 31 anni. Bloccato dopo un breve inseguimento, l'uomo è stato trovato in possesso di una busta con la scritta "Despar" piena del denaro sottratto al supermercato. Mentre gli agenti stavano eseguendo il fermo, si è radunata una piccola folla che inveendo contro i poliziotti ha consentito a Veneziano di fuggire. Gli agenti, dopo avere arrestato in flagranza del reato di resistenza i suoi fratelli Francesco e Gianluca Veneziano, di 28 e 26 anni, hanno nuovamente raggiunto Bruno e lo hanno sottoposto a fermo.