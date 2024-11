Alla fine la spunta il sindaco di Amantea. I lavori alla galleria di Coreca partiranno a breve, sì, come è giusto che sia, ma non così tanto da rischiare di causare disagi proprio in pieno agosto. È di stamattina infatti la comunicazione con la quale Anas fa sapere al primo cittadino Vincenzo Pellegrino che l’intervento è stato riprogrammato e fissato per la fine di agosto.

La richiesta di rimandare tutto alla fine dell’estate, dunque, è stata accolta. «Nel periodo estivo ho la necessità di salvaguardare le attività produttive che insistono sulla scogliera e sulla zona di Coreca», aveva detto il sindaco. E ancora: «Ricordo ad Anas che la Ss18 è l’unica alternativa all’autostrada. In caso di galleria inaccessibile, pertanto, il traffico veicolare, anche pesante, verrebbe cortocircuitato sull’ex statale con tutte le conseguenze del caso. L’aumento dei rischi potrebbe comportare un incremento della traumatologia e della mortalità da trauma».

Una presa di posizione che alla fine ha dato i suoi frutti. «Si tratta di una buona notizia – commenta oggi Pellegrino –, della quale ringrazio pubblicamente l’ingegner Domenico Renda (il responsabile dell’area Gestione Rete Calabria che ha comunicato la nuova programmazione dell’intervento, ndr). Evidentemente le nostre ragioni e soprattutto le nostre forti preoccupazioni sono state del tutto recepite. Ne siamo contenti perché sapevamo di essere nel giusto e sono certo che questa attesa e saggia decisione eviterà il verificarsi di gravi incidenti stradali».

«Restiamo in attesa – aggiunge il sindaco – della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori eseguiti o di un eventuale collaudo statico, ricevuti i quali provvederò a disporre la riapertura del vecchio tratto della Ss18 che attraversa gli abitati di Coreca e della Tonnara. Ovviamente daremo il massimo della disponibilità affinché nel mese di settembre l’Anas possa effettuare i lavori previsti all’interno della galleria. Interventi che abbiamo sempre ritenuto di grande importanza per la nostra rete stradale e per la sicurezza di chi percorre ogni giorno questa importantissima arteria che collega il Nord e il Sud del Paese».