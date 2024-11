Le bande, spesso composte da adolescenti, sono coinvolte in varie attività illecite che vanno dal traffico di droga alle rapine, passando per atti di violenza e intimidazione

Il recente rapporto sulla criminalità urbana in Italia ha rivelato una preoccupante espansione delle gang giovanili, soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Queste bande, spesso composte da adolescenti e giovani adulti, sono coinvolte in una varietà di attività illecite che vanno dal traffico di droga alle rapine, passando per atti di violenza e intimidazione. Le gang urbane non sono un fenomeno nuovo, ma la loro crescita e l’intensificarsi delle loro attività hanno portato a un aumento significativo dei crimini violenti, rendendo necessarie nuove strategie di intervento da parte delle forze dell’ordine. La polizia e le autorità locali stanno cercando di fronteggiare questa emergenza con operazioni mirate e programmi di prevenzione, ma la situazione resta critica. Uno degli aspetti più inquietanti è la capacità di queste gang di reclutare nuovi membri, spesso provenienti da contesti familiari e sociali difficili. Continua a leggere su LaCitymag.it