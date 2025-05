Una pesante sanzione da 30 mila euro è stata inflitta dal personale della divisione amministrativa della questura di Crotone al titolare di un bar di Isola Capo Rizzuto. Sanzione che, peraltro, va ad aggiungersi, alle altre comminate di recente allo stesso esercente per oltre 8 mila euro.

I poliziotti, nello specifico, hanno accertato che all'interno del bar si trovava una sala protetta da una porta chiusa con una serratura elettronica azionabile tramite un interruttore occultato dietro il bancone. Nella sala vi erano tre apparecchi messi a disposizione della clientela e destinati a forme di gioco illegali, in violazione alle normative vigenti in materia; gli apparecchi venivano accesi dai titolari mediante un interruttore sofisticatissimo magnetotermico presente all'interno della stessa sala. Sigilli alle apparecchiature mentre il titolare e' stato sanzionato con un verbale pari a 30 mila euro.

L'esercente era già stato oggetto di controllo amministrativo qualche mese fa e anche in quella occasione era stato sanzionato per aver omesso di rispettare le prescrizioni impartite in materia di sorvegliabilità interna dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande per una somma pari a 1.032 euro, inoltre per aver esercitato l'attività di somministrazione di bevande al pubblico senza la prescritta Scia per un a somma di 5 mila euro, nonché, nella sua qualità di titolare ed operatore del settore alimentare, per non aver predisposto il piano delle procedure di autocontrollo basato sui principi del sistema Haccp per una somma di 2 mila euro, infine per aver occupato senza autorizzazione suolo pubblico antistante l'attività mediante la posa di tavoli, sedie ed una tettoia per una somma pari a 173 euro.

Inoltre aveva una dipendente straniera non regolarmente assunta e richiedente il sussidio di disoccupazione, per tale violazione vi sono ulteriori attività in corso.