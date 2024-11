Dopo un'estate da incubo per i cittadini, il sindaco Alessio ha convocato i responsabili di Enel e Sorical. All'origine del problema ci sarebbero l'obsolescenza dei tubi e le falle nella rete idrica

I cittadini gioiesi, come quelli di Reggio Calabria e purtroppo tante altre città, hanno vissuto un’estate da incubo: all'emergenza caldo torrido si è aggiunta, con cadenza periodica, la mancanza d’acqua. Uno scenario funesto che ha mandato su tutte le furie chi si è visto privato di una necessità primaria, subendo attese spasmodiche per veder sgorgare l'acqua dal rubinetto. Disagi che hanno colpito tutti, e in modo particolare le famiglie con disabili, persone fragili e ammalate.

Il sindaco del Comune di Gioia Tauro, Aldo Alessio, per tentare di lenire la rabbia dei propri concittadini e discutere dei disservizi che si sono registrati nei pozzi “Petrace”, che hanno causato la riduzione della portata di acqua nella rete idrica comunale, ha convocato nei giorni scorsi un tavolo tecnico con i responsabili di Enel e Sorical. Si è discusso anche delle problematiche relative alle perdite idriche e funzionali del sistema. Data la vetustà delle tubazioni e dei pezzi idraulici, le falle nella rete idrica rappresentano un problema atavico di difficile risoluzione. Mentre cospicui metri cubi d'acqua vengono dispersi, i disservizi aumentano, le persone imprecano e l'immagine del territorio viene mortificata. I guasti nelle condotte spesso favoriscono anche la creazione di buche enormi.

All’incontro voluto dal sindaco gioiese per provare a trovare delle soluzioni, hanno partecipato per l'Enel l’ing. Luca Petrillo, responsabile Unità territoriale di Reggio Calabria; l’ing. Giuseppe Sindoni, capo Unità tecnica di Reggio Calabria; Francesco Carrozza, capo Blue Team di Gioia Tauro/Palmi. Per conto di Sorical: l’ing. Giuseppe Sorrentino ed il geom. Antonio Venturino.

Si è stabilito che è necessario attivare una campagna straordinaria di ricerca delle perdite, rafforzando il personale dedicato a questa attività. Si tenterà di ridurre la rete in piccole porzioni che possano essere meglio controllate. I costi si spera possano essere finanziati anche con il supporto di Sorical, mediante l’accesso a fondi europei o del Pnrr. L’amministrazione comunale di Gioia Tauro si impegnerà, sulla base delle disponibilità finanziarie e delle risorse umane, a ridurre le perdite localizzate, mettendo in atto un monitoraggio al fine di ridurre l’eccessivo consumo dell’acqua nelle ore notturne, sensibilizzando i cittadini all’uso delle tecniche di irrigazione moderne.

In relazione ai disservizi di natura elettrica Sorical informa di aver già avviato una campagna di manutenzione straordinaria delle apparecchiature installate. Relativamente alle linee aeree di alimentazione della Cabina MT/BT, farà inoltre richiesta di preventivo presso E-distribuzione, finalizzata alla valutazione di una possibile sostituzione con una nuova linea elettrica interrata, al fine di ridurre anche il fenomeno delle micro interruzioni dell’erogazione, che causano comunque fermi delle elettropompe.