La nomina è stata ufficializzata questa mattina da parte del segretario regionale del Partito democratico della Calabria, Ernesto Magorno.

Pino Tomasello, coordinatore della segreteria provinciale e dirigente del partito, dottore commercialista, avrà il compito di gestire tutta la fase politica per assicurare al Pd di Girifalco il ripristino della normale dialettica democratica.



Una decisione assunta con il parere del Dipartimento Organizzazione - Statuti e Regolamenti Regionali e dei Gruppi Dirigenti del Partito Democratico Nazionale, del Presidente della Commissione Regionale di Garanzia del PD della Calabria Avv. Salvatore Perugini e del segretario provinciale Enzo Bruno.



Il Partito democratico regionale, infatti, in seguito alle dimissioni del segretario del circolo PD, che risalgono a quasi un anno fa, e facendo seguito anche alle profonde divisioni e al clima di confusione esistente nell’organizzazione, ritiene che la presenza di un commissario straordinario di garanzia permetterà di gestire con maggiore serenità la pre-elettorale in vista delle amministrative di maggio, per far sì che anche a Girifalco il Pd ritorni unito e competitivo.