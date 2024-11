Si sarebbe rivolto alla locale stazione dei carabinieri per ricevere aiuto. Indagini in corso

Un anziano signore di nazionalità extracomunitaria, ferito con arma da taglio, si è rivolto alla stazione dei Carabinieri a Gizzeria riferendo di essere stato aggredito. Al momento i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato aggredito da un ragazzo marocchino, residente a Gizzeria. All'origine del diverbio, la richiesta di denaro del più giovane all'anziano. Al rifiuto, è stato ferito alla mano con un coltello. Ferita che non ha richiesto il trasporto al pronto soccorso. E' stato infatti medicato sul posto dai sanitari del 118. Il giovane infine è stato identificato, ma per lui non è stato ancora disposto il fermo.