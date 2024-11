Il parroco e la suora hanno dichiarato il falso per proteggere il branco che, per anni, ha abusato di Anna Maria Scarfò

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna ad un anno di reclusione per don Antonio Scordo, e suor Mimma Rizzo che durante il processo contro gli aguzzini di Anna Maria Scarfò hanno tentato di proteggereil branco mentendo. Anna Maria, allora tredicenne, aveva chiesto aiuto al parroco del paese ma le era stato detto di non creare scandali e di parlarne con suor Mimma Rizzo. Chiamati in tribunale a testimoniare durante il processo, i due religiosi hanno mentito per proteggere il branco che, per anni ha abusato di Anna Maria. Entrambi sono stati condannati in primo grado e oggi è arrivata la conferma della condanna dalla Corte d'Appello.