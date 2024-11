«È una notizia bellissima, che un po' ci aspettavamo perché avevamo messo in moto con altri sindaci l'iniziativa per chiedere di sbloccare la situazione. Sono davvero emozionato. Speriamo di averlo presto a Crotone e di poterlo ricevere qui al Comune». Così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha annunciato la notizia dell'imminente ritorno a casa del marittimo crotonese Michele Cardamone, 22 anni, bloccato dallo scorso mese di giugno su una nave mercantile al largo del porto cinese di Huanghua insieme ad altri marinai italiani e filippini.

L'annuncio dello sblocco della vicenda è stato dato oggi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al quale nelle scorse settimane diversi sindaci, tra i quali quello di Crotone, avevano sollecitato un intervento per una rapida soluzione.

La notizia del ritorno in patria di Cardamone è stata salutata da applauso dei componenti della giunta comunale che erano impegnati in una conferenza stampa per il bilancio di fine anno dell'amministrazione.