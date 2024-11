Il guardasigilli sottolinea inoltre come servano magistrati con capacità manageriali ai vertici degli uffici e si debbano accelerare i tempi della giustizia civile

L’avviso di garanzia «si è trasformato in una condanna mediatica anticipata». Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio secondo cui la misura necessita va rivista e ciò «si potrà fare solo con una revisione organica del codice di procedura penale». Ma non solo, illustrando le criticità del sistema italiano, il guardasigilli sottolinea inoltre come servano magistrati con capacità manageriali ai vertici degli uffici e si debbano accelerare i tempi della giustizia civile: «La riforma Cartabia andava nella giusta direzione».

