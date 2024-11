È il professor Giuseppe Fiamingo, del Liceo scientifico “Fratelli Vianeo” di Tropea, il vincitore della quinta edizione del premio Atlante Italian Teacher Award, quale miglior insegnante italiano per la categoria Scuole secondarie di secondo grado. Il riconoscimento, promosso da United network con Repubblica@Scuola e in partnership con la Varkey Foundation, è assegnato ai progetti più innovativi, inclusivi e originali elaborati dagli insegnanti e portati avanti con gli allievi. Ma, soprattutto, è un premio che punta a riconoscere il valore e il ruolo sociale degli insegnanti e a promuovere le buone pratiche sviluppate all’interno delle scuole italiane.

Tre, per altrettante categorie, gli insegnanti vincitori di questa edizione, altrettanti hanno ricevuto una menzione speciale. Tutti sono saliti sul palco del teatro Brancaccio di Roma davanti a una platea di più di mille studenti. I progetti premiati spaziano dall’uso creativo della robotica all’inclusione per chi vive la problematica dell’autismo, fino alla ricerca scientifica.

Progetto Mocril

Giuseppe Fiamingo è stato premiato proprio per un progetto di carattere scientifico, denominato Mocril (Measurement of cosmic ray in lake) e sviluppato in collaborazione con l’Università della Calabria, attraverso il quale ha coinvolto i suoi studenti in misurazioni a bordo di un battello sui laghi della Sila, allo scopo di dimostrare l’origine extraterrestre delle radiazioni ionizzanti.

Il docente vibonese si è così guadagnato uno tra i più prestigiosi riconoscimenti attribuiti agli insegnanti italiani. «Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano - ha commentato -. Senza nessuna ambizione mi ero candidato per la voglia di condividere le mie esperienze e le mie passioni che hanno animato il mio lavoro in questi anni. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile questo successo. In particolare, voglio esprimere la mia gratitudine ai miei stimati colleghi dei licei calabresi, l’Istituto d’istruzione superiore di Tropea, la Mathesis e il Cern che quotidianamente arricchiscono la mia esperienza professionale. Un grazie speciale va ai Dirigenti dell’Infn, al Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria e al rettore Nicola Leone, nonché al professor Marco Schioppa per il loro sostegno, il loro contributo e la loro fiducia nei miei confronti. Infine, ma non per ultimo, un ringraziamento al dirigente dell’Iis di Tropea, Nicolantonio Cutuli, per il suo prezioso sostegno».

Il progetto Mocril, recentemente, si era aggiudicato anche il primo premio nel Concorso internazionale per l’innovazione e la creatività scientifica dell’Accademia cinese Beijing, importante competizione scolastica tenutasi a Pechino.

Gli altri premiati

Mario Catalano, Primaria Giovanni Pascoli di Erice (Trapani), Premio scuole primarie.

Maria Paola Fortuna, Secondaria di I grado Ruggero Bonghi di Roma, Premio scuole secondarie di primo grado.

Menzioni speciali a Laura Bifulco, Istituto Tecnico Tecnologico "Grazia Deledda” di Cagliari; a Mauro Longo, scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Galatone, Lecce; a Sara Mignini, Istituto Comprensivo “Allegretti” di Monteprandone, Ascoli Piceno.

La Giuria

A giudicare i progetti è stata una giuria presieduta da Alessandro Fusacchia, saggista, in passato deputato e già Capo di Gabinetto del ministero dell’Istruzione, e composta da Piero Attanasio, Silvia Bencivelli, Lorenzo Benussi, Francesca Biglia, Andrea Colamedici, Miriam Cresta, Davide D'Atri, Lia Di Trapani, Patrizia Lombardi, Marco Martinelli, Federico Pace, Riccardo Messina, Christian Raimo, Federica Vinci e Marcella Mallen.