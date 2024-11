Questa mattina una troupe del programma "Striscia la notizia" ha realizzato un servizio a Santa Maria del Cedro. Il sindaco Ugo Vetere è stato intervistato da Riccardo Trombetta, autore e inviato per la trasmissione di canale 5 che va in onda in prima serata. Il volto del tg satirico è arrivato in mattinata e dopo aver dato un ultimo sguardo ad alcuni documenti in Municipio, si è spostato insieme al cameraman sul lungomare cittadino, dove si sono accese le telecamere per dare il via alle registrazioni.

Immobilismo e rassegnazione

A chiedere l'aiuto del programma ideato da Antonio Ricci, sarebbe stato proprio il primo cittadino santamariese, che, stremato dall'immobilismo istituzionale a ogni livello, ha pensato di smuovere le acque portando la questione riguardante l'abusivismo, ma non solo, alla ribalta nazionale.

Stando a quanto trapelato, Vetere avrebbe mostrato alle telecamere diversi siti, facendo notare come, nonostante le reiterate segnalazioni, le istituzioni sovracomunali siano rimaste immobili di fronte agli abusi certificati. La messa in onda del servizio è prevista nei prossimi giorni.