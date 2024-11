Controlli della guardia di finanza nella zona dell'Alto Tirreno in un'impresa dedita alle costruzioni

Blitz della guardia di finanza all’interno di una impresa attiva nel settore delle costruzioni con sede nel territorio di Amantea. I militari della locale tenenza e della compagnia di Paola hanno individuato, durante il sopralluogo, 16 lavoratori impiegati completamente in nero. Le norme, in questo caso, prevedono una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per ciascun impiegato irregolare che non abbia superato, però, i 30 giorni di effettivo lavoro. Le sanzioni, invece, possono arrivare fino a 36.000 euro per ciascun lavoratore, se impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro. La società controllata, inoltre, è stata diffidata ad effettuare la regolarizzazione delle inosservanze riscontrate e ad assumere i lavoratori non dichiarati per almeno tre mesi.