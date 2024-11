Avevano perso l'orientamento in mare in seguito a un guasto al motore e non riuscivano più a tornare a riva. Brutta disavvenntura per due diportisti spoccorsi del personale della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Gioia Tauro.

Sono stati gli stessi occupanti dell'imbarcazione a segnalare alla sala operativa della Capitaneria un'avaria al motore e la conseguente impossibilità di manovrare e di raggiungere la terraferma. Accertata la situazione di pericolo per i due diportisti, è stata inviata sul posto una motovedetta, specializzata alla ricerca e soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse. Il personale, giunto sul punto dell'emergenza, dopo aver accertato le buone condizioni di salute dei diportisti, ha fornito assistenza al natante fino all'ormeggio all'interno della darsena del porto di Gioia Tauro.