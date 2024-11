Responsabile del reato di detenzione illegale di munizionamento ed arma, il 66enne è stato arrestato posto ai domiciliari

A San Roberto, nel Reggino, nell’ambito di un servizio di contrasto all’illecita detenzione di armi, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Giuseppe Carbone, 66 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di detenzione illegale di munizionamento ed arma comune da sparo.

In particolare, i militari operanti, al termine di una prolungata ed articolata perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del dell’uomo, sono riusciti a scovare, abilmente occultati all’interno di un foro praticato in un muro di un edificio in costruzione adiacente all’immobile e frequentato dal Carbone, una Pistola Tokarev, modello “TT33”, Cal. 7,62x25, avvolta in un involucro in cellophane, un caricatore contenente 9 munizioni cal. 7,62x25, nonché ulteriore munizionamento del medesimo calibro.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arma avviata presso i laboratori tecnico/balistici dell’Arma, al fine di accertare se le stessa possa essere stata usata per la commissione di altri delitti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.