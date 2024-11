L’uomo è stato fermato nei pressi di Lagonegro. La droga, divisa in 50 panetti, era nascosta nel bagagliaio

Un 49enne, residente nel Cosentino, è stato arrestato dai Carabinieri, a Lagonegro (Potenza), dopo che nella sua auto sono stati trovati cinque chilogrammi di hashish. La vettura - in marcia verso la Calabria - è stata fermata per un controllo lungo la fondovalle del Noce. La droga, divisa in 50 panetti, era nascosta nel bagagliaio.