Il propagarsi del rogo ha richiesto l’intervento del mezzo aereo. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco

Un incendio scoppiato in località Pratora a Tiriolo nel catanzarese sta tenendo impegnate le squadre di Calabria Verde supportate dai volontari della Protezione civile. A causa dell’estendersi del rogo il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro ha disposto l’invio di una squadra sul posto e richiesto l’intervento di un mezzo aereo.

La presenza del vento ha infatti reso difficili le operazioni di spegnimento favorendo la propagazione del rogo nella valle del fiume Corace estendendosi in località Ferrito di Tiriolo. I residenti sono preoccupati dall’evoluzione dell’incendio. Il vasto rogo ha coinvolto depositi di attrezzature agricole e un ricovero per l'allevamento di animali. Risultano periti nell'incendio alcuni suini. L'incendio sta continuando ad estensersi verso il centro abitato del quartiere Gagliano.

Il fronte di fuoco si è adesso spostato nel centro abitato del quartiere Gagliano, in via Smaldone in località Cavaglioti. Una squadra dei Vigili del fuoco è già sul posto per tenere sotto controllo le fiamme. Ancora drammatica invece la situazione in località Pratora a Tiriolo. Il sindaco della cittadina e i carabinieri della locale stazione stanno seguendo con attenzione le operazioni di spegnimento. Disposta l’evacuazione in via preventiva di alcune persone anziane.

Luana Costa