Uno stabilimento balneare, chiuso da due anni, è stato distrutto da un incendio avvenuto oggi sul lungomare di Sellia Marina, sul litorale ionico del Catanzarese. Le cause del rogo non sono ancora note, per questo i carabinieri e i vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Sul posto sono, infatti, intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di una autobotte della sede centrale, e i carabinieri della locale Compagnia. La struttura in legno, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, è andata completamente distrutta.



La zona è stata posta in sicurezza, in attesa degli accertamenti necessari.