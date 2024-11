Sospese le lezioni per la giornata di domani, 6 ottobre. Il primo cittadino ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni

Il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, ha ordinato la chiusura di tutti i plessi scolastici di Squillace lido per la giornata di domani, martedì 6 ottobre. La decisione è stata assunta per il grave incendio che sta interessando l’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti e che si trova proprio nella zona marina della città. Nell’ordinanza il sindaco ha anche invitato «tutti cittadini, le cui abitazioni ricadono sotto la colonna dei fumi e per un raggio di un chilometro, a restare nelle proprie abitazioni, tenendo chiuse le finestre. Inoltre, è fatto divieto assoluto, a consumare prodotti degli orti provenienti dalle stesse aree interessate dai fumi».





Il primo cittadino, che ha ringraziato tutte le forze dell’ordine e gli enti impegnati nell’emergenza, ha reso noto di avere ricevuto una telefonata di solidarietà da parte dell’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio.