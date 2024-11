Il rogo è scoppiato nel cuore della notte in Via Croce nei pressi dell’abitazione del titolare di un’impresa. Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco

Furgone in fiamme nella piccola comunità di San Demetrio Corone, nel Cosentino. Sembrerebbe quasi certa la matrice dolosa. Il rogo è scoppiato nel cuore della notte in Via Croce nei pressi dell’abitazione del titolare di un’impresa che si occupa della vendita di prodotti agricoli.

Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di San Demetrio Corone e i vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. L’ipotesi prospettata dagli investigatori è quella di un segnale che ignoti avrebbero lanciato all’imprenditore. S’indaga, tuttavia, su più fronti. Sentito il titolare dell’esercizio commerciale. Nulla trapela circa i contenuti.