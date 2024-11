È successo a Zagarise. La vettura era parcheggiata in un tratto in salita a causa di un guasto meccanico. Per l'anziana inutili i soccorsi

Una donna di 83 anni, residente a Zagarise, in provincia di Catanzaro, è deceduta dopo esser stata travolta dalla sua auto parcheggiata in un fondo privato. L'anziana signora è morta sul colpo, i carabinieri della compagnia di Sellia Marina hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Secondo quanto emerso, si sarebbe trattato di un incidente.

L'auto di proprietà della donna era stata parcheggiata su un promontorio a causa di un guasto all'impianto meccanico. L'anziana signora si trovava in prossimità del mezzo, in discesa, quando è stata travolta all'interno del fondo privato. Sul posto sono giunti i sanitari con l'elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.