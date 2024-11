I feriti sono braccianti agricoli diretti in Puglia. L'incidente tra un pulmino e il furgone si è verificato sulla statale 106, a Villapiana. Due i feriti gravi, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita

Lo scontro è avvenuto tra un pulmino carico di braccianti agricoli, diretto in Puglia, e un furgone carico di mobilio che viaggiava nel senso opposto, sulla statale 106 all'altezza di Villapiana, sulla costa jonica. Dieci i feriti, di cui due in maniera grave ma non in pericolo di vita. I feriti sono stati immediatamente trasportati negli ospedali di Corigliano e Rossano, per il primo soccorso. Immediatamente sono iniziati i rilievi della Polizia stradale per individuare eventuali responsabilità.