FOTO | Il mezzo è uscito dalla carreggiata sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile ed è finito nella fiumara sottostante dopo un volo di circa tre metri. Fatale l’impatto per due persone a bordo. Una terza è stata trasportata in ospedale

Due morti, un bambino di 11 anni e la madre di 39, è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 14,45, sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. Rimasta gravemente ferita anche l'altra figlia della donna deceduta, una bambina di 13 anni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri, finendo la sua corsa in un alveo di una fiumara.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bianco e Siderno sono attualmente sul posto per estrarre i tre occupanti e mettere in sicurezza l'autovettura. Il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso e trasportare immediatamente il sopravvissuto presso il nosocomio locrese.