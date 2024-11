Sono quattro le persone ferite in seguito all'incidente avvenuto nei pressi del bivio per Cutro, sulla statale 106 nel Crotonese

Un altro drammatico incidente stradale sulla 106. Una violenta carambola tra quattro auto, che ha provocato il ferimento di quattro persone, di cui tre in maniera grave. Le cause dell'impatto tra le varie auto sono ancora da accertare. I feriti sono un ventenne e un trentenne residente a Crotone, e una ragazza di trent'anni. Tutti sarebbero stati portati in pronto soccorso in codice rosso. Per qualche ora la 106 è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso.