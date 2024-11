L’impatto all'ingresso della galleria di Copanello nel Catanzarese. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla statale 106 all'ingresso della galleria di Copanello nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante e una Opel Corsa si sono scontrate. Il conducente della vettura è rimasto lievemente ferito.

Sul posto è giunta un'autoambulanza del 118 che ha trasportato il giovane, G. S. al pronto soccorso dell'ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per disincastrare il conducente della Opel Corsa dal mezzo.

È intervenuta anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri per effettuare i rilievi.