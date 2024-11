Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto con a bordo il conducente ed una passeggera ha perso il controllo si è ribaltata nel tratto tra Altilia Grimaldi e San Mango d’Acquino, in direzione sud.

Quest’ultima ne è uscita illesa mentre il guidatore, ferito ma cosciente, è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche una volante della polizia stradale per i rilievi del caso, personale dell’Anas per il ripristino della sicurezza ed una squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme che ha rimesso in carreggiata l’auto poi recuperata dal soccorso stradale. A causa dell’incidente il transito sulla A2 è rimasto chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.