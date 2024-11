In fiamme un capannone dismesso e un deposito di barche. Evacuati l’asilo “La Coccinella” e il personale delle aziende della zona

Un caldo record sta interessando la Calabria. Anche il Vibonese interessato dalla fiammata nordafricana traghettata da Caronte. L’anticiclone africano ha portato un'ondata di caldo straordinaria con punte anche di 40 gradi. Disagi in tutto il territorio vibonese con continue richieste di intervento ai Vigili del fuoco e Protezione civile. Il serpeggiare dei roghi, sollecitato dal vento, sta mettendo in ginocchio diverse località, dalla costa all’entroterra.

Tanta la preoccupazione da parte dei residenti dal momento che, in più occasioni, le fiamme hanno lambito i centri abitati e distrutto campagne. Un grosso incendio sta interessando in particolare l’area industriale di Porto Salvo, frazione di Vibo Valentia. Evacuato l’asilo “La Coccinella” e diverse aziende del posto. Fiamme anche al cantiere nautico. Sul posto carabinieri, Gdf, Polizia e i sanitari del 118. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Ad aggravare la situazione, già critica, la carenza d’acqua e di personale vdf. Un considerevole dispiegamento di forze e mezzi ad ora non sufficiente per fronteggiare l’emergenza in tutta la provincia.