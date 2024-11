Il commissario liquidatore della Sorical, Luigi Incarnato, replica al sindaco della cittò bruzia: «Cosenza non ha problemi di fornitura d'acqua»

«L'ordinanza firmata dal sindaco Mario Occhiuto è fuori luogo. Cosenza non ha problemi di fornitura di acqua e non c'è alcuna emergenza. La città di Cosenza ha altri problemi, che sono la gestione dell'impianto idrico che non è adeguato».





Ecco le immagini diffuse dalla Sorical che mostrerebbero le perdite (e gli sprechi) di acqua in diversi punti della città di Cosenza: