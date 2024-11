Storico esponente della Dc, è stato eletto a Palazzo Madama per due legislature negli anni '80 e sindaco di Gerace per 19 anni

Lutto nel mondo della politica calabrese. È morto all’età di 92 anni Giuseppe Beniamino Fimognari. Storico esponente della Dc, viene eletto senatore nella ottava e nona legislatura nella circoscrizione Calabria (collegio di Locri), rimane in carica a Palazzo Madama dal 1979 al 1987. Nel corso della sua lunga carriera politica è stato anche Presidente del Comitato Pareri della Commissione Igiene e Sanità del Senato nella IX Legislatura, nonché membro supplente dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (1986-1987).

In ambito locale è stato fondatore e leader della lista "Castello", compagine politica che ha amministrato la sua città natale Gerace per 27 anni tra il 1966 e il 1993, di cui è stato sindaco per ben 19 anni, dal 1966 al 1983 e dal 1991 al 1993. Medico chirurgo e primario ospedaliero di Patologia Clinica, è stato Direttore Sanitario Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale 9 di Locri tra il 1995 e il 1996, svolgendo per alcuni mesi anche le funzioni di Direttore Generale. Dopo il pensionamento, è stato insignito del titolo di Primario Emerito Patologo Clinico dell'Ospedale di Locri.

«La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta la comunità, lasciando un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo – si legge in una nota del Comune di Locri - si è sempre distinto per le proprie qualità professionali, bontà d’animo, disponibilità e fervida appartenenza alla sua città natale e pari grado alla sua amata Locri, lasciando un’impronta indelebile nella memoria storica delle due città».