RIVEDI LA PUNTATA | Intercettazioni, interrogatori e audio esclusivi quelli che saranno trasmessi anche nella seconda puntata del format scritto e condotto da Pietro Comito in onda dalle 21 su LaC

Della Santa, degli invisibili, dei riservati, ma anche della organizzazione della ‘ndrangheta (società, doti, formule di iniziazione). Questi i temi che hanno animato la seconda puntata di “Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta”, andato in onda questa sera, alle 21:00, su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, 411 di TivùSat, 820 di Sky), su LaC Play e su tutte le piattaforme web e social del network LaC

Nel corso del format, scritto e condotto da Pietro Comito la cui produzione è diretta dal direttore generale di Diemmecom Maria Grazia Falduto, è stata anche trasmessa l’intervista integrale, solo anticipata nella prima puntata, all’avvocato Salvatore Staiano, un’intervista esclusiva ed esplosiva, i cui contenuti sono prodromici all’archiviazione dell’inchiesta istruita dalla Procura di Salerno.

Un’intervista ancora più intensa di quella mandata in onda nella prima edizione del programma “Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta”, nella quale il noto penalista catanzarese ha parlato delle accuse che gli sono state mosse dal pentito Andrea Mantella e dall’ex giudice Marco Petrini, finito in carcere con l’accusa di corruzione. Staiano ha ammesso di avere avuto paura di essere arrestato, ma di temere ancora di più adesso per la sua vita.