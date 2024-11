Studenti e istituzioni in piazza contro il piano che penalizza il centro vibonese. Domani prevista una nuova manifestazione, insieme agli altri Comuni, alla Provincia di Vibo Valentia

Hanno deciso di scioperare non entrando nelle aule oggi studenti e docenti dell'istituto comprensivo di Mileto che comprende anche la frazione di Paravati. Protestano contro il dimensionamento scolastico che penalizzerebbe proprio la cittadina vibonese. «Ieri il consiglio di Istituto con a capo il presidente Sergio Crupi, insieme ai genitori ha deciso di fare sciopero per lottare contro il dimensionamento scolastico, e quindi contro la decisione che prevede per Mileto la perdita dell’autonomia scolastica». Sono le parole dell'assessore del Comune di Mileto alle Politiche sociali Elisa Galloro.

«Oggi gli alunni e il personale delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto comprensivo di Mileto e Paravati sono rimasti fuori - afferma ancora l'assessore Galloro - facendo uno sciopero bianco per manifestare. E domani - aggiunge - saremo compatti insieme agli altri Comuni per andare a manifestare alla Provincia».