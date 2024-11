Due uomini hanno portato via la cassetta del bancomat. Sul posto i Carabinieri. Non ancora quantificato il bottino

Ancora una rapina alle Poste di via Aldo Moro a Lamezia Terme. Due soggetti apparentemente non armati si sono introdotti nell’ufficio al momento delle operazioni di caricamento del bancomat riuscendo a portare via una delle cassette. Al momento non è quantificabile l’importo dell furto. Sul posto i carabinieri della locale compagnia di Lamezia Terme al comando del capitano Pietro Tribuzio.