Lamezia Terme - Muore 24 ore dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. È successo a Lamezia terme, dove una donna, Angela Mano di 43 anni di Amantea, è morta ieri dopo 24 ore dal parto cesareo . La donna avrebbe avuto un malore attorno alle due di ieri pomeriggio. I medici in servizio hanno cercato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare e, intorno le 15, la donna è deceduta. Sarà ora l’autopsia, richiesta dal marito, a stabilire le reali cause del decesso. Solo allora, con i risultati autoptici, i familiari decideranno se è il caso di presentare una denuncia. Le ultime indiscrezioni dall’ospedale parlano di un evento eccezionale, le cause potrebbe essere o un “infarto acuto del miocardio” oppure una “trombo-embolia massiva polmonare”. Cmq solo l’autopsia, che sarà eseguita nella giornata odierna, potrà stabilire con certezza la causa del decesso della donna.