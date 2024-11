Un’operazione di polizia sgomina la cosca che domina ad Archi e Reggio Calabria. A questa operazione viene accostato il nome del consigliere regionale uscente del Pd, Nino De Gaetano.

Il sospetto è che De Gaetano sia stato favorito alle elezioni regionali 2010. De Gaetano smentisce sdegnato e a L’Inviato Speciale di LaC in una intervista esclusiva, consegna un’altra verità.



