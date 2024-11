VIDEO | Arriva il maltempo in Calabria: diversi vortici d'aria si sono formati sulle acque delle coste vibonesi tra la sorpresa e la meraviglia dei bagnanti

Dopo giorni di caldo ed afa, arriva il maltempo in Calabria. Stupore e meraviglia tra i bagnanti sulle coste vibonesi, dove, intorno alle 18, diversi vortici d’aria sono comparsi sull’acqua.

Le trombe marine hanno attraversato gran parte della Costa degli Dei partendo da Capo Vaticano e spegnendosi a ridosso del porto di Vibo Marina.

Nasi all’insù e cellulari in mano per i bagnanti, ad immortalare un grande spettacolo della natura che fortunatamente non ha prodotto danni.