VIDEO | Polizia locale al lavoro per gestire la viabilità. Il primo cittadino Cosimo De Tommaso ha invitato la popolazione locale a limitare gli spostamenti

Il maltempo sta interessando fortemente la Calabria in queste ore e forti precipitazioni stanno flagellando la costa tirrenica cosentina. Particolarmente difficile la situazione a San Lucido dove il sindaco Cosimo De Tommaso ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale a supporto della protezione civile. Allagamenti si registrano nella zona del lungomare in conseguenza dello straripamento dei corsi d'acqua che attraversano il paese. Mobilitati gli uomini della polizia locale. Il primo cittadino ha invitato la popolazione locale a limitare gli spostamenti, disponendo inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 13 gennaio.