Il 32enne si trovava alla guida quando è stato travolto dal mezzo agricolo. Sul posto i vigili del fuoco

Alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenute nel comune di Maida nel Catanzarese a causa di un incidente di lavoro.

Un trattore agricolo munito di scuotitore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato provocando la morte del giovane che si trovava alla guida del mezzo. Si tratta di Domenico Furfaro, 32 anni di Lamezia Terme.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo che si trovava in tratto di terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il medico legale per eseguire i rilievi sulla salma.

Luana Costa