E’ accaduto sulla spiaggia di Caminia, in mattinata. La ragazza è stata successivamente lasciata alle cure dei sanitari del 118

Ragazza accusa malore sulla spiaggia ed è stata soccorsa da un vigile del fuoco. È accaduto questa mattina sulla spiaggia di Caminia nelle vicinanze della struttura balneare Blanca Cruz, nel Comune di Stalettì. Una ragazza, S. F. di 21 anni originaria di Padova ed attualmente in vacanza, ha accusato un malore con immediata perdita di coscienza. Un vigile del fuoco,Fabio Mancaruso in servizio al Comando di Catanzaro, che si trovava in spiaggia con la propria famiglia, accortosi di quanto accaduto, si accingeva a prestare subito un primo soccorso. La ragazza era pallida e sudata, con gli occhi chiusi ed inizialmente non presentava nessuna reazione ai richiami che gli venivano rivolti dal suo soccorritore.

Il vigile accorso, mettendo in pratica le tecniche di primo soccorso sanitario, riusciva a far rinvenire la giovane ed a portarla in braccio in un luogo fresco e lontano dai numerosi bagnanti che nel frattempo si erano avvicinati incuriositi. La ragazza, veniva successivamente lasciata alle cure del personale del 118 che, prontamente avvisato, inviava sul posto il medico di guardia in servizio nel Comune di Stalettì. Le cause probabili del malore un abbassamento improvviso della pressione dovuta ad una prolungata esposizione alla temperature elevata. Tutto si è risolto nel migliore dei modi.