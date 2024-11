La bella stagione sembra non voler proprio esplodere. Una depressione proveniente dall’Europa Occidentale porterà acquazzoni e venti forti in Calabria

L’estate non decolla. Tranne qualche breve apparizione, la bella stagione non si è fatta praticamente mai vedere. Al nord come al sud. Anzi soprattutto al sud dove di norma il sole più che da altre parti dovrebbe splendere e riscaldare. E invece. Pioggia, vento e temperature in picchiata hanno trasformato l’estate 2018 in un autunno pazzarello. Anche la terza settimana di luglio sarà caratterizzata da forti acquazzoni, temporali e colonnina di mercurio giù.

I fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e un calo delle temperature con massime non superiori ai 22-24 gradi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato ieri. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.