Gli eccezionali eventi meteorologici si erano verificati nel novembre 2016 e gennaio 2017

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza gia' dichiarato nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016, e nel territorio delle provincie di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e nei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017. (Agi)